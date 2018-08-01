مئات الفلسطينيين يتظاهرون أمام «الأونروا»

المصدر: غزة - وكالات

تظاهر المئات من اللاجئين الفلسطينيين أمام المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تنديداً بقرار فصل ألف موظف وضد سياسية التقليصات.

وردد المشاركون في التظاهرة، التي انطلقت من أمام مقر الوكالة في غزة إلى المقر الرئيس، شعارات تدعو إلى كسر حصار غزة، وتندد بسياسة مدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي.

وقالت آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب، إن الفعاليات ستستمر حتى تتراجع الوكالة عن قرار فصل الموظفين، مشيرة إلى.وتابعت: «إذا لم تستجب الأونروا فستتحمل مسؤولية إغلاق المؤسسة وما ينجم عنه من غياب الاستقرار في عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس».