الحكم بسجن شاعرة «قاوم يا شعبي قاومهم»

المصدر: غزة- ووكالات

أمرت محكمة إسرائيلية، أمس، بسجن الشاعرة، دارين طاطور، من عرب إسرائيل خمسة أشهر بتهمة التحريض على الإرهاب بسبب قصيدة وتصريحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موجة من هجمات الفلسطينيين في الشوارع.ونشرت الشاعرة ، تسجيلاً مصوراً على فيسبوك ويوتيوب ظهرت فيه، خلال إلقائها قصيدتها (قاوم يا شعبي قاومهم) كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين يلقون الحجارة، وكرات النار على الجنود الإسرائيليين. وفيما قال ممثلو الادعاء، إن ما نشرته طاطور يمثل تحريضاً، أكدت الشاعرة، في محكمة في الناصرة شمال إسرائيل، إن سلطات الاحتلال أساءت فهم القصيدة، خاصة وأنها لا تتضمن تحريضاً على العنف، بل بالأحرى المقاومة السلمية.