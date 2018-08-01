السعودية: تهديد الملاحة يؤكد أهمية تسليم الحديدة للشرعية

المصدر: الرياض - وكالات

عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه الدوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة نيوم بمنطقة تبوك شمال غربي المملكة.

إدانة

وأدان الاجتماع العدوان الذي تعرضت له ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة اليمني أخيرا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام عواد بن صالح العواد القول إن الاجتماع «أكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه الميليشيا ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي». وشدد على أن «تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية».

كما رفع مجلس الوزراء- الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام. وعد هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء خاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

زيارة

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية -كابول-، وحادث إطلاق النار في مدينة -تورنتو- الكندية، مجددا التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل، أمس، إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام. وتعد مدينة نيوم السعودية وجهة سياحية مميزة ومتطورة وبأفضل الخدمات سترى النور خلال سنوات.

500

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، أنه سيتم دعم مشروع «نيوم» بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين. وسيتم إقامة المشروع شمال غرب المملكة، على مساحة 26500 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترا. وسيكون الموقع هو المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا.