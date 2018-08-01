الإرياني: الحوثيون يسممون المناهج الدراسية بأفكار إيرانية

المصدر: عدن - وكالات

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من تلاعب الميليشيا الحوثية الإيرانية بالمناهج الدراسية، لافتا إلى أنها تعمل على تسميم عقول الطلاب بخزعبلات وملازم الحوثي المستمدة من المنهج الإيراني، في محاولة لمسخ هوية جيل بأكمله.

وغرد الإرياني على تويتر قائلاً: «هكذا تحاول ميليشيا الحوثي الإيرانية تجهيل الشعب اليمني واستلاب هويته وحاضره ومستقبله ومسخ إرثه الحضاري عبر حشو خرافاتها وترهاتها في عقول أطفالنا، وإضفاء هالة وطابع من القداسة على قياداتها التي لم تنتج شيئاً غير الفتن والمآسي والحروب». واعتبر وزير الإعلام، تحريف الحوثيين للمناهج، أخطر ما تقوم به من جرائم بحق المجتمع والدولة، مؤكداً أن هذه الممارسات تواجه بعملية رفض من الطلاب.