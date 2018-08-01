تظاهرات في البصرة والأمن يفضّ اعتصام المحتجين

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

نظم عشرات المتظاهرين في البصرة، أمس، اعتصاماً أمام مقر حكومة البصرة المحلية جنوبي العراق، للمطالبة بتقديم الخدمات وتنفيذ مطالب المتظاهرين. وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين رددوا هتافات «اصرخ خلي الكل يلتم، لا حرية إلا بالدم»، وندّدوا بالفساد وسوء تقديم الخدمات من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.

وأوضح أحد منسقي التظاهرات أن هذه التظاهرة إحدى آليات الحراك الاحتجاجي الذي يعمل المحتجون عليه، وهناك تظاهرات أخرى تجري في ذات الوقت بالمحافظة، مشيراً إلى وجود اتفاق بين شباب البصرة وتنسيقيات التظاهرات بعدم التراجع عن التظاهر والاعتصام دون تنفيذ حقيقي لمطالبهم.

وفي وقت لاحق، أزالت قوات الأمن العراقية خيام المعتصمين، كما فرّقت المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة سلمية، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، وأغلقوا مقر الحكومة المحليّة عبر نصب خيام الاعتصام أمام بوابة مجلس المحافظة.

ودعت اللجان التنسيقية في البصرة في وقت سابق، المتظاهرين إلى الخروج في تظاهرة سلمية، بغرض المطالبة بحقوق البصرة. وأوضحت اللجان أن التظاهرة ستكون أمام مجلس المحافظة للمطالبة ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين، متوعّدة بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالاً احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة، حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين. ولا يزال غضب المحتجين في البصرة في أوجّه، رغم إعلان وزارة المالية تخصيص أكثر من 97 مليار دينار عراقي، من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطني المحافظة.

تعليق رواتب

على صعيد متصل، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، وفق ما أعلن مصدر قضائي، أمس. وقررت المحكمة الاتحادية ايقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لوسائل الاعلام، ان دائرته أمتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية او ترويج المعاملات الخاصة باعضاء مجلس النواب السابقين واعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها.

عائدات

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي العراقي، أمس، أن عائدات البلاد من تصدير النفط منذ العام 2005 بلغت أكثر من 700 مليار دولار. وذكر بيان رسمي، أنّ إجمالي مداخيل العراق بين الأعوام 2005 و2017، بلغ 706 مليارات دولار أميركي، خلال 13 عاماً، وما انفق منها 703.11 مليارات دولار أي مانسبته 99.5 في المئة من حجم الإيرادات الكلية.

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أفاد مصدر أمني في كركوك، بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين غربي المحافظة. وقال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إن انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة لشرطة الكهرباء على الشارع الرئيسي الرابط بين المحافظة وناحية الرياض مقابل قرية خربة عزيز، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين وإلحاق أضرار مادية بالمركبة. إلى ذلك، قتل عناصر داعش الشقيق الأصغر لأحد المطلوبين لهم رمياً بالرصاص في قرية المضمومة غربي كركوك، على خلفية تعاونه مع قوات الأمن العراقية.

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تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، من العثور على ثلاث مضافات لتنظيم داعش، فيما قامت بإبطال 24 عبوة ناسفة في قرى ومناطق بكركوك. وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، إن عملية تفتيش في مناطق وقرى أسفرت عن إبطال 24 عبوة ناسفة، وتفجير عبوتين ناسفتين، والقبض على متهم مطلوب، فيما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الإرهابية، وعثرت على صاروخ محلي الصنع.