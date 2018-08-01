تونس تحبط مخططاً داعشياً

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف عنصر إرهابي خطير ينشط ضمن تنظيم داعش قرب العاصمة التونسية. وأفادت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن وحدات الحرس الوطني أوقفت العنصر الإرهابي في عملية استباقية بجهة حي التحرير على أطراف العاصمة غرباً وهو بصدد التخطيط لعمل إرهابي.

وأوضحت أنه بالتحقيق مع العنصر الموقوف تبين نشاطه ضمن تنظيم داعش، وقد أودع السجن بعد إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يتبع وزارة العدل ويختص بالتحقيق في القضايا الإرهابية. ويجري ملاحقة العناصر المتطرّفة قضائياً عبر قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي أصدرته تونس في العام 2015 ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.