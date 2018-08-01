المصدر: الجزائر - د.ب.أ

ذكر موقع إخباري جزائري، أن 7 جنود و4 إرهابيين قتلوا في اشتباك بين الجيش وجماعة إرهابية، بمنطقة بيسي ببلدة عزابة بولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، نقلاً عن مصدر أمني لم يكشف عنه في مكان الحادث، أنّ قوة من الجيش كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة، قبل أن يندلع اشتباك عنيف مع جماعة إرهابية تتشكل من 15 إلى 20 عنصراً، مشيراً إلى أنّ الاشتباك أسفر عن إصابة عدد آخر من الجنود حالة بعضهم حرجة، فضلاً عن مقتل 4 إرهابيين واعتقال خامس، فضلاً عن التحفّظ على أسلحة وذخيرة. كما لفت المصدر إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر.