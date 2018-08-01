مركب مهاجرين عالق يدخل ميناء جرجيس التونسي اليوم

المصدر: تونس - د.ب.أ

قالت هيئة الهلال الأحمر في تونس، أمس، إنّها تتوقع دخول مركب «ساروست 5»، المحمّل بالمهاجرين والعالق قبالة سواحل جرجيس، اليوم. وأفاد مدير الهيئة في ولاية مدنين جنوب تونس منجي سليم، أنّ سلطات الولاية أخطرتها أنّ المركب سيدخل ميناء جرجيس، مع الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية، مضيفاً: «أخبرتنا السلطات أن المركب سيسمح له بدخول الميناء صباح الأربعاء، نحن جاهزون للتدخل الإنساني، وقد تم تجنيد فريق من الهيئة لاستقبال المهاجرين في أي لحظة حال الانتهاء من الإجراءات».

وأوضح أنّ المهاجرين العالقين سيعرض عليهم العودة طواعية إلى دولهم، حال تم الإذن بدخول المركب، كما يحق لهم التقدم بطلب لجوء أو إعادة التوطين في بلد ثالث إلى مكتب مفوضية اللاجئين بتونس.