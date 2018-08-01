قوات الشرعية تتقدم في الدريهمي وباقم ونهم

المصدر: عدن - البيان ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تقدمت قوات الشرعية اليمنية في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ضمن عملية عسكرية واسعة استهدفت تطهير ما تبقى من مناطق تتواجد فيها ميليشيا الحوثي، في وقت سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع عسكرية جديدة في نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدّم على جبهة باقم بمحافظة صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات من ألوية العمالقة، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، هاجمت مواقع ميليشيا الحوثي من الجهة الشرقية للدريهمي في طريقها للتقدم نحو منطقة كيلو 16 وقطع خط إمداد الميليشيا الانقلابية الرئيسي للحديدة. وتكبدت الميليشيا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العتاد. وفي مديرية التحيتا، تصدت قوات الجيش الوطني لعدد من الهجمات على الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة التحيتا، فيما ردت الميليشيا على هزائمها وأطلقت أكثر من 32 قذيفة هاون على الأحياء السكنية، كما قصفت أطراف المدينة بالدبابات، فأصيب ستة مدنيين، وتضرر عدد من المنازل.

ومع استمرار تدفق التعزيزات التابعة لقوات المقاومة المشتركة إلى جبهات الساحل الغربي، كثفت ميليشيا الحوثي من انتشارها الأمني في شوارع مدينة الحديدة. وتتمركز القوات على مشارف زبيد تأهبا لتحرير ثاني أهم مدينة بمحافظة الحديدة.

مديرية نهم

وفِي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، حررت قوات الجيش، مسنودة بطيران التحالف، مواقع استراتيجية جديدة. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف، استكملت تحرير سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بالكامل، بعد معارك متواصلة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيا وجرح آخرين. وذكر المصدر أن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفعالية في المعركة، حيث استهدفت بغارات عدة تعزيزات للميليشيا، ودمرت ثلاثة أطقم قتالية ومدرعة، وقتل جميع من كانوا على متنها.

مديرية باقم

كما استكملت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي، تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، شمالي غرب محافظة صعدة. وأكد رئيس عمليات محور علب، العقيد محمود الهمداني، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش استكملت تحرير وتأمين جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، وتطهيرها بالكامل من جيوب الميليشيا الانقلابية.

إلى ذلك، تعرض أحد المنازل السكنية في منطقة جازان، جنوب المملكة العربية السعودية، لأضرار مادية إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية.