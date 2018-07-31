مصرع 5 عناصر من "حسم" الإرهابية في مصر

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع خمسة عناصر من حركة "حسم " الإرهابية وضبط خمسة آخرين في محافظتي القاهرة والقليوبية في إطار حملاتها لملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية .

وكشف بيان أصدرته الوزارة مساء اليوم عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار داخل مصر حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك وتمت مداهمة أوكارهم بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية وقتل عدد 5 عناصر..وضبط عدد 5 عناصر إرهابية في الوكر التنظيمى بمنطقة المرج بالقاهرة .