الملك سلمان يستجم في مدينة نيوم التي لا تزال تحت الإنشاء

المصدر: وكالات

وصل خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمابن عبد العزيز آل سعود ، إلى مدينة نيوم ،المنطقة الاقتصادية تحت الانشاء ، والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار .

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس " أن الملك "سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام" في نيوم.

وكان سمو الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد قد أعلن في العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.

ولم تعلن السلطات سوى عن تفاصيل قليلة منذ ذلك الحين. وبينما أعلنت بعض الشركات ومنها سوفت بنك اليابانية، عن استعدادها للاستثمار في نيوم، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشروعات كبيرة.