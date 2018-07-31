السودان يحرر 5 جنود مصريين كانوا محتجزين في ليبيا

المصدر: Ⅶ الخرطوم- طارق عثمان، وكالات

وصلت الخرطوم مساء أمس مجموعة عسكرية مصرية تتكون من خمسة أفراد بعد تحريرهم بواسطة جهاز الأمن السوداني من قبل مجموعة ليبية متفلتة اختطفتهم من على الحدود المصرية الليبية أخيراً.

وأعلن مسؤولون أمنيون في السودان ومصر، أمس، أنه تم تحرير خمسة جنود مصريين كانوا محتجزين رهائن في ليبيا، إثر عملية مشتركة بين الاستخبارات العسكرية السودانية وجهاز الأمن والمخابرات العامة المصرية.

وأكد ضابط في جهاز الأمن والمخابرات السوداني أن الجنود الخمسة خُطفوا بينما كانوا عند الحدود المصرية الليبية واقتيدوا إلى جنوبي ليبيا، في حين أكد الجيش المصري أنهم كانوا في عداد دورية فُقد أثرها.

وقال العميد محمد حامد من جهاز الأمن السوداني، في تصريح صحافي أدلى به في مطار الخرطوم، إن «مجموعة من المتفلتين خطفت الجنود المصريين الخمسة عند الحدود المصرية الليبية، وتم احتجازهم جنوبي ليبيا».

وأضاف العميد حامد أن «عملية التحرير تمت بالتنسيق بين جهاز الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية السودانية، والمخابرات العامة المصرية».

ولم يعلن العميد السوداني تاريخ خطف الجنود الخمسة، مكتفياً بالقول إن عملية إطلاق سراحهم «استغرقت أياماً عدة».

من جهته، أعلن مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد حامد تبيدي في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم عقب وصول المجموعة المحررة أن عملية تحرير المجموعة المصرية المختطفة استغرقت عدة أيام، وتمت بتنسيق محكم بين جهاز الأمن واستخبارات الجيش السوداني من جانب وجهاز المخابرات العامة المصرية.

ووصف تبيدي العملية بالنوعية والاحترافية، باعتبارها تمت بطريقة سلسة ودون وقوع خسائر، وقال إن المجموعة تتمتع بصحة جيدة وتم أفراد المجموعة المحررين إلى جهاز المخابرات المصرية، وأضاف «العملية تدل على مستوى التنسيق المحكم والنوعي والمستمر من أجل خدمة الأمن والعمل المشترك بين الجهازين السوداني والمصري وبين البلدين».

وأكد أن جهاز الأمن السوداني ستعامل بقوة مع كل التفلتات والأنشطة المخلة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع، كل الأنشطة السالبة مرصودة من قبلنا وسنتعامل معها بالقوة، مهما كانت التكلفة في سبيل خدمة أهداف الاستقرار في المنطقة وتعاملنا في العملية.

من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش المصري، تامر رفاعي، أن «القوات المسلحة المصرية تشكر القوات المسلحة السودانية على تعاونها في إعادة الدورية المفقودة».