مشروع قانون أميركي يشطب حق العودة الفلسطيني

المصدر: رام الله - البيان، وكالات

تحرّك أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لسنّ قانون جديد يعترف بـ40 ألف لاجئ فلسطيني فقط بدلاً من 5.2 ملايين يسعى القانون لإسقاط حقهم في العودة لديارهم.

وبادر السيناتور داغ لامبوران لحشد 10 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون يتعلق بالمساعدات الأميركية لوكالة «الأونروا»، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقاً لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسمياً.

وندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بالمساعي الأميركية، مشيراً إلى أن المسعى غير قانوني ولا يمكن أن يؤثر شيء في الوضع الـــراهن، مؤكداً أن حقوق اللاجئين محميّة بالقرارات الدولية.