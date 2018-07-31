لبنان يُطالب إسرائيل بوقف الحفر عند «الخط الأزرق»

المصدر: Ⅶ بيروت - وكالات

طالب الجيش اللبناني قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» وفريق المراقبين الحدودي بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بوقف أعمال الحفر عند السياج الإلكتروني الحدودي؛ نظراً لتخطي تلك الأعمال الخط الأزرق (الخط الأممي الفاصل بين البلدين) من الجهة اللبنانية.

وكانت أعداد كبيرة من الجرافات الإسرائيلية، مدعومة بانتشار أمني مكثف من قوات الجيش الإسرائيلي، قد شرعت في أعمال حفر عند نقطة (بوابة فاطمة) مقابل بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية، في إطار الخطة الإسرائيلية الرامية لإنشاء جدار إسمنتي فاصل مع الحدود اللبنانية.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم ببناء جدار إسمنتي على طول الحدود مع لبنان، في نقاط متنازع عليها بين البلدين تُجرى بشأنها مفاوضات غير مباشرة بواسطة الأمم المتحدة، علاوةً على أنها تحتل منطقة مزارع شبعا اللبنانية (منطقة حدودية مع هضبة الجولان السورية)، وترفض الانسحاب منها بدعوى أنها جزء من الأراضي السورية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب أن الطيران والبحرية الإسرائيليين يقومان بشكل شبه دوري بانتهاك الأجواء والمياه الإقليمية للبنان. واخترقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدتي (كفركلا وعلما الشعب) ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب اللبناني.