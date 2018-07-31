البنك الدولي يخصّص ملياري دولار لتمويل مشاريع في لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

كشف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، عن تخصيص محفظة بقيمة ملياري دولار للبنان، للاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية. وأكد بلحاج، خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، في قصر بعبدا الرئاسي، الاستعداد الدائم للبنك الدولي لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية، مرحّباً بالإصلاحات التي يحققها لبنان سياسياً واقتصادياً، والتي من شأنها تعزيز الثقة الدولية في لبنان.

بدوره، قال الرئيس عون، إنّ الإصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على أساس قانون النسبية، ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج، لافتاً إلى أنّ إقرار موازنتين للدولة في عام واحد، يشكّل إحدى أبرز الخطوات الإصلاحية، بعدما بقيت البلاد من دون موازنة على مدى 12 عاماً. وشدد عون على أنّ محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسي لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة العتيدة التي يؤمل بتشكيلها في أقرب وقت ممكن.

كما التقى بلحاج برئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكّد بلحاج، أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق ولكن ليست هناك تخوفات، مشيراً إلى أهمية الدخول في طور جديد من الإصلاحات، لاسيّما بالنسبة لقطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا. ووصف بلحاج لقاءه بالحريري بأنّه كان إيجابياً، وأنّ من شأن هذا التفاعل جعل مشاريع البنك في لبنان تدخل حيز التنفيذ.