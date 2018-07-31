ضبط شحنة مخدرات مهربة في طريقها للحوثيين

المصدر: مأرب - وكالات

تمكنت أجهزة الأمن اليمنية، أمس، من ضبط شحنة كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر أمني يمني أن أحد حواجز التفتيش الأمنية في محافظة مأرب، شرقي اليمن، ضبط شحنة كبيرة تحتوي على ما يقارب 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، قبل وصولها إلى العاصمة صنعاء.

وقال المصدر إن الشحنة، التي تم ضبطها في الخط الرابط بين صنعاء ومأرب، تحمل ختم مجلس شبابي عربي، وكانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي بصنعاء، دون أن يحدد بشكل دقيق ما إذا كانت الشحنة قد دخلت البلاد عن طريق البر أم البحر.

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن اليمنية بمحافظة مأرب في إحباط محاولات تهريب مماثلة للحوثيين تحتوي على أسلحة ومخدرات وعملات مزيفة خلال العام الحالي.

مورد

وتمثل تجارة المخدرات أحد أهم الموارد المالية لميليشيات الحوثي الانقلابية في تمويل حروبها وأنشطتها الإرهابية داخل اليمن، وهي لا تختلف في ذلك عن ميليشيات حزب الله اللبناني، وفقاً لتأكيدات مراقبين للشأن اليمني.

وخلال السنوات القليلة الماضية، برز اسم القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي «أبو علي الحاكم» كأحد أهم تجار المخدرات في اليمن، وهو، على ما يبدو، الشخص الموكل لإدارة هذا الملف الذي توليه الميليشيات اهتماماً بالغاً.