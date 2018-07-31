أكراد العراق يتوافقون على تقسيم المناصب

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر كردي مطلع، أمس، عن توصّل حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانييْن، لاتفاق مشترك بخصوص منصب رئاسة الجمهورية. وقال المصدر، إن الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني، مقابل دعم الاتحاد الوطني، لنائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني لتولي منصب رئاسة الإقليم لدورة جديدة، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الوطني سيدعم بارزاني لدورة جديدة بصلاحيات أوسع، مقابل دعم الديمقراطي لمرشح عن الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأضاف، أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني توصل لقناعة بأنّ منصب رئاسة الإقليم بصلاحيات أوسع من دون مزاحمة الاتحاد الوطني، أفضل له من رئاسة الجمهورية.