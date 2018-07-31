حكومة العبادي تتعهّد تنفيذ مطالب المتظاهرين خلال أسابيع

المصدر: بغداد - البيان

كشف الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، عن أن تنفيذ مطالب المتظاهرين في وسط وجنوبي العراق سيستغرق أسابيع.

وقال سعدي الحديثي في تصريحات صحافية إن هناك خلية فرعية تمّ تشكيلها بكل مجلس محافظة وحكومة محلية؛ تهدف للتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات المشكلة من قبل العبادي، والتي تمتلك صلاحية مجلس الوزراء وتتابع قضايا الخدمات، مبيناً أن بعض المشاريع وصلت مراحل متقدمة ولم يتم إنجازها حتى الآن، وأنها لن تنجز خلال يوم أو يومين بل تحتاج أسابيع.

وأبان الحديثي أنه تم إعطاء صلاحية للمحافظين لإحالة المشاريع إلى شركات تابعة للحكومة الاتحادية لإنجازها، موضحاً أن العمل ماضٍ في بعض الوزارات، وبكل الأحوال سيتم إكماله خلال أسابيع.