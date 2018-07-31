عملية استباقية تحبط مخططاً إرهابياً في سامراء

المصدر: بغداد - البيان

كشفت وزارة الدفاع العراقية، عن تنفيذ الاستخبارات العسكرية عملية استباقية أدت لإحباط مخطط إرهابي ومقتل خمسة انتحاريين في سامراء. وقالت وزارة الدفاع، إن مديرية الاستخبارات العسكرية أحبطت خلال عملية استباقية مخططاً إجرامياً وقتلت خمسة إرهابيين انتحاريين في قاطع عمليات سامراء. ونفّذت قيادة عمليات سامراء، عملية نوعية في قاطع فرقة 14 شرطة اتحادية، قرب بحيرة الثرثار، أسفرت عن قتل أربعة انتحاريين واعتقال آخر، فضلاً عن تدمير إحدى المضافات.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، إنّ العملية النوعية نفذت بإسناد فني من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، مشيراً إلى أنّ العملية حرمت العدو من قاعدة مهمة كان يستقبل من خلالها الإرهابيين القادمين من الأنبار، والذين يسلكون ممر بحيرة الثرثار.