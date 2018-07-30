فصائل سورية توقع في القاهرة اتفاقاً لوقف إطلاق النار

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت مجموعة من الفصائل السورية المسلحة الناشطة شمال وشرق البلاد اليوم الاثنين في القاهرة اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وروسية.

وجاء في البيان الصادر عن الإعلام المصري بهذا الخصوص: "استكمالا للجهود المصرية في تهدئة الأوضاع في سوريا، وقع عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا اتفاقا لوقف إطلاق النار في القاهرة برعاية مصرية، وبضمانة روسيا الاتحادية، وبوساطة من جانب رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا" بحسب روسيا اليوم.

وأوضح البيان أن الاتفاق شمل "المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن فصائل المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات القاهرة حول وقف إطلاق النار قولها إن "مصر هي قلعة العروبة والمخولة بإنهاء الأزمة في سوريا خاصة مع عدم تورطها في النزاع المسلح بها وعدم انحيازها لأي طرف من أطراف الصراع".