الكويت: إنهاء خدمة آلاف الوافدين في الجهات الحكومية العام الجاري

المصدر: (د ب أ)

كشف تقرير إخباري كويتي عن أنه يجري الترتيب لإنهاء خدمة آلاف الوافدين في الجهات الحكومية الكويتية خلال العام الجاري.

وذكرت صحيفة "السياسة" اليوم الاثنين أنه في سياق الإجراءات الحكومية لتطبيق سياسة "الإحلال" وتقليل أعداد الوافدين في الجهات الحكومية، كشفت مصادر من ديوان الخدمة المدنية عن "رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين تنهى خدماتهم"، مشيرة إلى أن الميزانية المرصودة "سيستفيد منها نحو 3500 وافد، على أن تتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو خمسة آلاف موظف في أكتوبر المقبل".

وأوضحت المصادر أن "الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم إلغاء إقاماتهم على المادة 17 وإحضار /إشعار المغادرة" لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص أو مواد قانون الإقامة التي تخولهم البقاء في البلاد"، موضحة أن "من أنهيت خدماتهم لن يحصلوا على مكافآتهم إلا في حال إثبات إلغاء إقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد".

وأكدت المصادر "الاستمرار في تطبيق سياسة الإحلال بشكل سنوي وفق خطة تدريجية واضحة للوصول إلى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على أن تبلغ نسبة التكويت في بعض الوظائف 100 في المئة بحلول العام 2022 ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف البحرية ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والدعم الإداري".



اقرأ أيضا: