خادم الحرمين يستضيف 1500 حاج من ذوي شهداء الجيش اليمني والسوداني

المصدر: وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين أمرا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني ، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل .

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، إن صدور هذا الأمر يأتي "تقديراً للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار في الدفاع عن حياض الدين ، وأرض اليمن الشقيق وكرامة وعزة أهله" .

وأكد أن المملكة تمد يديها لإخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وتسعى لجمع الشمل العربي والإسلامي ، ونصرة وإغاثة الملهوف ، وتعميق أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء، مشيراً إلى أن هذه المكرمة هي جود وعطاء من هذه البلاد المباركة ، وقيادتها الرشيدة .

وجدد آل الشيخ التأكيد على أن قراري "عاصفة الحزم" ، و"إعادة الأمل" كانا قرارين صائبين، ويأتيان امتداداً لمواقف المملكة ، ودورها القيادي والريادي في تحقيق الوحدة والتضامن للأمتين العربية والإسلامية، وتلبية لنداء النصرة في الوقوف مع القيادة الشرعية لليمن في حفظ أمنه ، ووحدة أراضيه من شر الطامعين والعابثين.