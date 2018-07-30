«يونيسيف» تشيد بمركز إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين

المصدر: مأرب - وكالات

أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن باعتباره أول مركز في الجمهورية يعنى بأطفال الحرب.

وقال مدير المكتب الميداني لمنظمة «يونيسيف» في اليمن وليد نعمان خلال زيارته أمس لمبنى المركز بمدينة مأرب إن المنظمة ستسعى إلى إيجاد مشاريع حماية وإيواء للأطفال المجندين في الأيام القادمة، وهي ستكون إضافة مهمة إلى عملية التأهيل التي أعجب بها خلال زيارته للمركز.

وشكر نعمان حرص القائمين على المركز بتنسيقهم مع بقية المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.