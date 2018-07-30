الهند مستاءة من وضع رعاياها العاملين في قطر

المصدر: نيودلهي - وكالات

أجج التدهور الاقتصادي في قطر، والذي نتجت عنه صعوبات للشركات المحلية والعمالة الأجنبية على حد سواء، الاستياء العميق في جميع أنحاء الهند، ما جعل الرأي العام الهندي يدعو إلى تدخل رفيع المستوى لإنقاذ العمال المغتربين الذين هم في حالة يرثى لها.

وأثار عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الدكتور كيريتي بريجبايبي سولانكي، مسألة عدم دفع الأجور للعمال الهنود في قطر خلال جلسات الدورة السادسة عشرة لمجلس النواب «لوك سابها».

وقال الدكتور سولانكي في كلمة له أمام البرلمان الهندي: «إن عددا كبيرا من العمال الهنود العاملين في قطر لم يتقاضوا أجورهم لمدة وصلت إلى أربعة أشهر»، وطالب الجنرال ف. ك.سنغ، وزير الشؤون الخارجية الهندي، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية مصالح هؤلاء العمال.

وفي إطار رده على ما ورد على لسان الدكتور سولانكي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند «إن 162 عاملاً يعملون في شركة سكيل للتجارة والمقاولات لم يتلقوا رواتبهم منذ خمسة أشهر وحُرموا من مستحقاتهم المالية النهائية ومن تصريح الخروج بجواز السفر».

وقد قامت السفارة الهندية في الدوحة باستخراج تذاكر سفر لهؤلاء العمال.

ونشرت صحيفة «هندوستان تايمز» واسعة الانتشار في نيودلهي أمس خبرا على صفحتها الأولى بعنوان «600 من العمالة الهندية العاملين بتجهيز البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر 2022 تقطعت بهم السبل ولا يتقاضون أجورهم».

ونشرت الصحيفة تفاصيل كثيرة عن معاناتهم في ظل الانهيار المالي للشركة القطرية «إتش. كاى. اتش. جينرال كونتراكتينج كومبانى».