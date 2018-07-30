المصدر: بغداد - وكالات

أعلن نائب قائد عمليات محافظة ديالى العراقية الفريق الركن حسن محمد أمس، عن مقتل ثلاثة من مسلحي «داعش» بينهم انتحاري في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا التنظيم في حوض حمرين بالمحافظة.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن محمد القول إن «قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض حمرين (90 كم شمال شرقي بعقوبة) قرب منطقة انجانة وصنديج». وأضاف إن «مروحية قصفت مركبة لداعش وقتلت اثنين من مسلحيه، فيما تمت محاصرة انتحاري وقتله من قبل قوة أمنية مشتركة». وأشار إلى أن «العملية مستمرة في تنفيذ الأهداف المرسومة لها».

كما أعلن مصدر أمني، عن قيام عناصر تنظيم داعش بتفجير محطة مغذية للكهرباء ونسف خط ناقل للكهرباء غربي محافظة كركوك. وقال المصدر إن «عناصر داعش فجروا محطة تغذية الذربان وهي المسماة محطة الفتحة التي تنتج 16+10 ميجا وتغذي منطقة الزاب غربي كركوك». وأوضح أن عناصر داعش كانوا نسفوا قبل ساعات الخط الناقل للكهرباء والمغذي للحويجة وقضاء الدور وجنوبي صلاح الدين.