وزير الداخلية اليمني يوجّه برفع اليقظة الأمنية في عدن

المصدر: عدن - وكالات

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليمني أحمد الميسري، شرطة عدن برفع اليقظة والتأهب الأمني في محاربة التنظيمات الإرهابية بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، إن مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن، اللواء ركن شلال شايع استعرض، مع الوزير الأوضاع الأمنية في عدن.

وكلف وزير الداخلية، مدير عام شرطة عدن، بعمل تصور كلي عن وضع حركة الدراجات النارية في عدن، لافتاً إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة والرسمية للدراجات النارية. وتقول الأجهزة الأمنية في عدن، إن جماعات إرهابية وخارجين عن النظام والقانون، يستخدمون الدراجات النارية في تنفيذ عمليات اغتيالات.