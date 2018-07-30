«الوكالة الدولية للطاقة» تراجع برنامج السودان النووي

يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس المقبل وفد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض إجراء مراجعة متكاملة للبرنامج النووي السوداني في مرحلته الأولى.

واطمأنت اللجنة الوطنية لتنفيذ البرنامج النووي السوداني على ترتيبات استقبال الوفد الدولي. وقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء رئيس اللجنة الوطنية المهندس موسى عمر إن مهمة الوكالة الاطمئنان على أن البرنامج النووي يسير بصورة سليمة وآمنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المجال.

وبحسب موسى عمر ظل السودان في تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحضير البنية التحتية وشروط السلامة المطلوبة لبناء محطة التوليد النووي الأولى، بعد أن اعتمد السودان التوليد النووي في خطته الاستراتيجية لمزيج الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء، وكشافاً عن اتصالات بدأت مع دولتي الصين وروسيا لبناء القدرات الوطنية في المجال النووي.

وتضم اللجنة الوطنية السودانية لتنفيذ البرنامج النووي وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، هيئة الطاقة الذرية، الجهاز الوطني للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، المجلس القومي للدفاع المـــدني، جـــهاز الأمن والمخابرات. الخرطوم ـ البيان