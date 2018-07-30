تفجير آلاف الألغام في ميدي

المصدر: ميدي - وكالات

تمكن الفريق الهندسي التابع للمنطقة العسكرية اليمنية الخامسة من تفجير آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمحافظة حجة. وقام الفريق الهندسي بتجميع الألغام خلال الشهرين الماضيين بجبهة ميدي فيما تم تفجيرها أمس.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني، أتلفت كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية ميدي والأجزاء المحررة في مديرية حيران بمحافظة حجة قبل فرارها منها.

وأشارت، في بيان، إلى أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة أتلفت 5151 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، تم انتزاعها في مديرتي ميدي وحيران. وتلجأ الميليشيا الحوثية الانقلابية إلى زراعة الألغام في محاولة لإيقاف تقدم القوات الشرعية. وتشكل الألغام حجر عثرة أمام عودة النازحين إلى منازلهم لكونها خطراً يهدد حياتهم.

الميليشيا تقنص طفلاً في السادسة

قنصت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس الطفل مرسي صالح محمد مطلق (6 سنوات) بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وأكد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيا قنصت الطفل وهو عائد إلى منزله برفقة عائلته على متن سيارتهم الخاصة بمنطقة المساجد بمديرية المصلوب.الجوف - وكالات

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أفادت مسؤولة الإعلام والاتصال في صندوق الأمم المتحدة للسكان فهمية الفتيح أن ما بين 3 ملايين نازح، تشكل النساء والأطفال 76 في المئة من النازحين في اليمن.

واعتبرت الفتيح أن النازحين في اليمن يدفعون ثمناً باهظاً، حيث تصاعد النزاع وما أعقبه من تداعيات إنسانية إلى إضعاف وضع النساء والفتيات بشكلٍ أكبر في المجتمع اليمني، وتآكل شبه كامل لآليات الحماية المتاحة لهن وزيادة تعرضهن للعنف والأذى.

جاء ذلك، في ختام الورشة التدريبية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن للصحفيين اليمنيين حول إعداد التقارير الإعلامية لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. عدن - وكالات