اتجاه لإعادة عدّ أصوات 12 ألف محطة في بغداد

المصدر: بغداد - البيان

ذكرت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، أن مجلس المفوضين سيذهب إلى إعادة العد والفرز لكل محطات بغداد، التي تتجاوز 12 ألف محطة، فيما عززت وثيقة رسمية قرار مجلس مفوضية القضاء المنتدب هذا التوجه، وذلك بعد ساعات على قرار إحالة مسؤولين في مفوضية الانتخابات للمحاكمة بتهمة التزوير والفساد.



وتبيّن وثيقة قرار مجلس المفوضين، التي حملت توقيع القاضي المنتدب مقرر المجلس ليث جبر حمزة، أن مجلس المفوضين قرر مفاتحة مكتبة انتخابات محافظة بغداد/‏ الكرخ، ومكتب انتخابات محافظة صلاح الدين، بسرعة إرسال صناديق المراكز الانتخابية، ونقلها إلى مركز الفرز والعد اليدوي في معرض بغداد الدولي بالعاصمة بغداد لإجراء عدها وفرزها.

وأشارت المصادر أن مجلس القضاة المنتدبين سيذهب إلى «اتخاذ قرار بزيادة جديدة في عدد الصناديق التي تخضع للعد والفرز اليدوي في الكرخ إلى 4200 صندوق، بعد إكمال العد والفرز لـ1400 صندوق». ووفقاً للمصادر، فإنه تم اكتشاف صناديق مفقودة، مبينة أنه سيكون «عد وفرز محطات الكرخ كلياً وليس جزئياً».



وتفيد الترجيحات بأن «مدة أيام العد والفرز ستستمر 14 يوماً إضافية، ويعني هذا أن التوجه يكون نحو إعادة العد والفرز لكل محطات بغداد التي تتجاوز 12 ألف محطة.