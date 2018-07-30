إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد عدد من الحوادث

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان أمس، إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد سلسلة من حوادث القطارات كان آخرها خروج عربات قطار في رحلة بين القاهرة وأسوان عن سكته مساء السبت، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب وتأخر في رحلات قطارات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشر على صفحتها بموقع «فيسبوك»: إن «هشام عرفات وزير النقل قرر تكليف أشرف محمد رسلان بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، بدلاً من سيد سالم. ولم يوضح البيان سبب إعفاء رئيس الهيئة من منصبه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد الضحايا في حادث انقلاب أتوبيس بمحافظة بورسعيد إلى 9 وفيات و18 مصاباً. ونقلت صحفية «الأخبار» الرسمية عن الناطق باسم وزارة الصحة والسكان د. خالد مجاهد قوله إن كافة حالات الوفاة والمصابين تم نقلهم بـ20 سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى بورسعيد العام. كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم بين حافلة تقل عمال مصنع وشاحنة بالقرب من مدينة بورسعيد الساحلية أمس.