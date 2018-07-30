التحالف يدمّر مواقع صواريخ باليستية في صعدة

المصدر: عدن - البيان ، وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير مواقع صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بمحافظة صعدة، معقل الميليشيا، في وقت حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً كبيراً في المحافظة، معلناً تحرير سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية التابعة لمديرية «الحشوة» شرقي صعدة.

وقال التحالف، في بيان، إنه «دمر مواقع لصواريخ باليستية تابعة للميليشيا الحوثية في (محافظة) صعدة، شمالي اليمن». وأوضح التحالف أن الاستهداف جاء بعد عمليات مراقبة استخباراتية دقيقة من القيادة المشتركة، مؤكداً أنه لن يسمح للمنظمات والجماعات الإرهابية بالحصول على مثل هذه الأسلحة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات دكت منصة صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في مديرية «سحار» شمالي صعدة. ووفقاً للمصدر، قامت المقاتلات بتدمير منصات صواريخ للانقلابيين في منطقتي «الأزقول» و«علاف» بمحاذاة الشريط الحدودي لليمن مع السعودية.

وأطلقت ميليشيا الحوثي، منذ تنفيذ انقلابها على الشرعية باليمن، صواريخ باليستية حصلت عليها من إيران، تجاه مناطق في السعودية، نجحت المنظومات الدفاعية في اعتراضها.

صورة جوية لموقع باليستي تم تدميره | من المصدر

خسائر حوثية

وفي سياق منفصل، تمكن الجيش الوطني اليمني من قتل وأسر عشرات من ميليشيا الحوثي شرقي صعدة، بعد معارك عنيفة استمرت لساعات، ساندها تحالف دعم الشرعية.

واستعادت قوات الشرعية السيطرة على مخزن للأسلحة والذخائر خلال عملية تمشيط المواقع المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي صعدة، وبحسب مصادر عسكرية، كان بالمخزن كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، فضلاً عن منصة صواريخ كاتيوشا وعدد من قاذفاتها مع العشرات من قذائف B10، وقذائف الهاون 160.

وتمكنت وحدات من قوات الجيش الوطني، مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية الحشوة شرقي صعدة، خلال هجوم مباغت تكبّدت فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود العقيد محمد العملسي، إن قوات الجيش نفذت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية التابعة لمديرية الحشوة شرقي صعدة، وأفاد العملسي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للجيش اليمني، بأن المعارك استمرت حوالي 9 ساعات خلفت 19 قتيلاً في صفوف الحوثيين وجرح آخرين، وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من أسر 21 حوثياً، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، ولفت العملسي إلى أن هذه السلسلة الجبلية هي أولى مناطق مديرية الحشوة، وبتحرير هذه المناطق تكون قوات الجيش قد فتحت سادس جبهة بمحافظة صعدة وبدأت في تطويق المحافظة من جهة الشرق.

تقدم وتحرير

وفي البيضاء واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، تقدمها الميداني في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر مصدر في المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثالثة بحسب موقع «سبتمبر نت» أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف واصلت عملياتها العسكرية لتطهير ما تبقى من وادي ومنطقة فضحة بمديرية الملاجم، وأفاد بأن قوات الجيش الوطني أصبحت على مشارف منطقة البياض، بعد أن حررت عدداً من المواقع الاستراتيجية بالمنطقة، وأكد أن قوات الجيش الوطني خلال عمليتها العسكرية المستمرة تجاوزت مفرق منطقة أعشار، وسط انهيار كبير لعناصر الميليشيا الحوثية، وأسفرت المعارك بحسب المصدر عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من الميليشيا الحوثية بينهم خمسة قيادات ميدانية وإصابة أكثر من 13 آخرين، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والآليات القتالية.