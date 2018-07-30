غريفيث: لن ننجح في وقف الحرب من دون مساعدة الكويت

المصدر: الكويت - وكالات

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث.

وثمن غريفيث الدور البارز الذي يقوم به أمير الكويت في سبيل تحقيق السلام في العالم ولاسيما في اليمن. وقال غريفيث «لقد عشت حياة مديدة لكن الإلهام الذي تلقيناه من الأمير كان لحظة لا يمكن أن أنساها». وأضاف أن أجــزاء كثيرة من العالم تشهد صراعات مثلما تشهده المنطقة بيد أن «من المـــميز وغير العادي أن نجد رجلاً يكرس جل جـــهوده من أجل السلام».

مضيفاً «لا أعتقد أننا سننجح في وقف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي لها من دون مساعدة الكويت وخبرتها». مشدداً على أن «الكويت هي المحور المركزي لنا وللسلام في اليمن».