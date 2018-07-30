هادي يوجّه بتفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لممارسة مهامها وأنشطتها التي قامت وأنشئت من أجلها، ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة ومكافحة الفساد.

وأكد خلال استقباله، أمس، رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة أفراح بادويلان، أهمية إرساء تقاليد ومبدأ النزاهة والشفافية في مختلف المعاملات، وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال وموارد وممتلكات الدولة، وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي.

وحض على ممارسة الهيئة لمهامها واختصاصاتها في إطار القوانين النافذة والمساهمة في استعادة وتعزيز موارد الدولة المادية والعينية.. موجهاً في هذا الصدد الجهات المعنية بتسهيل عمل الهيئة وتوفير احتياجاتها اللازمة.