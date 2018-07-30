اليماني: الحوثي متمسك بالحرب

المصدر: عدن - وكالات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، التزام الحكومة بالحل السياسي انطلاقاً من المرجعيات المتوافق عليها، وبما يضمن استعادة الدولة وتحقيق سلام مستدام في اليمن. جاء ذلك، خلال لقائه، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، لمناقشة جهود الحكومة الشرعية لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة واستئناف عملية التنمية وعودة عجلة الحياة الطبيعية في الأراضي المحررة.

وخلال اللقاء، تطرق اليماني إلى مستجدات جهود المبعوث الأممي بشأن مدينة وميناء الحديدة، مؤكداً أن الحكومة تدعم جهود المبعوث الأممي وتفاعلت بإيجابية مع مبادرته الخاصة بمدينة وميناء الحديدة وميناءي رأس عيسى والصليف، استشعاراً منها بمسؤوليتها لإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأشار إلى أن الميليشيا الانقلابية مازالت متمسكة بالحرب وترفض كافة مبادرات السلام، وهو ما أشارت إليه الحكومة الشرعية مراراً بأن هذه الميليشيا ليست شريكاً مسؤولا وكلما زاد الضغط عليها تعتمد على المراوغة لكسب الوقت.

بدوره، أوضح السفير الفرنسي أنهم يتابعون جهود المبعوث الأممي والتطورات السياسية والميدانية عن قرب، وملتزمين بدعم الحكومة الشرعية وبالمرجعيات المنظمة للعملية السياسية في اليمن، وأيضاً بمساق الأمم المتحدة كمساق وحيد لحل الأزمة في اليمن.