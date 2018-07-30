عضو كنيست عربي يستقيل على خلفية قانون «القومية»

المصدر: فلسطين المحتلة - أ.ف.ب

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي زهير بهلول استقالته بسبب عنصرية الكنيست بعد إقراره قانون «الدولة اليهودية القومية».

وينص القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط».

وقال بهلول النائب عن حزب «الاتحاد الصهيوني» المعارض إنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون، وأعلن لمحطة «ريشيت» التلفزيونية الإسرائيلية «أنا أستقيل من الكنيست».

وتابع بهلول أن «قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل»، متسائلاً «هل أقف متفرجاً؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف».

وقال بهلول إن استقالته تصبح نافذة رسمياً في سبتمبر عندما يعود الكنيست للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، واعداً بأنه لن يتراجع عن قراره. وأضاف «أعد بصدق أنني لن أعود عن قراري». ولدى إقرار القانون في الكنيست قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجاً، ووصفوه بالعنصري.