الجامعة العربية تدعو إلى تضافر الجهود لدعم «أونروا»

المصدر: القاهرة - وام

دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لسد العجز في ميزانيتها بات يهدد بوقف عملياتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يهدد الموسم الدراسي القادم في قطاع غزة.

وطالب السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في كلمته أمام الدورة 100 لاجتماع شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة الذي انطلق بالجامعة العربية أمس، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في كلمته - ضرورة استمرار عمل وكالة «الأونروا» في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة.

ويناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية وفي مقدمتها قضية القدس خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إليها وما تبعه من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار، وما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة.