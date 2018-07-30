قرقاش: فساد قطر واحد.. في الرياضة والسياسة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم يشبه التوجه القطري السياسي.

وكتب معاليه تغريدات على «تويتر» تعليقاً على ما كشفته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية حول ممارسة قطر التضليل خلال حملتها للفوز باستضافة كأس العالم 2022.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: تقرير «صنداي تايمز» حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسياً، اعتماداً على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة «العمليات السرية السوداء».

وأضاف معاليه: «ترى الصنداي تايمز أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يومياً في إدارة قطر لشؤونها وسياساتها».

إنجلترا قادرة على الاستضافة

من جهة أخرى، أكد الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورئيس الملف الإنجليزي، اللورد ديفيد تريزمان أنه إذا تم توثيق هذه التسريبات فسيكون اتهاماً واضحاً لقطر بانتهاك قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقد تحرم من استضافة كأس العالم 2022.

شجاعة القرار

وأضاف: «إن التزام فيفا هو النظر إلى الأدلة بشكل كامل وبسرعة كبيرة، وأن تكون لديهم الشجاعة في اتخاذ القرار. إذا تبين أن قطر قد خرقت قواعد «فيفا» فإنها لا يحق لها استضافة كأس العالم 2022».

وختم قائلاً: «أعتقد أنه ليس من الخطأ أن يعيد «فيفا» النظر في استضافة إنجلترا لكأس العالم في ظل هذه الظروف، ونحن لدينا القدرات على ذلك».