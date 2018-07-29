احتجاجات العراق تطيح بوزير الكهرباء

المصدر: وكالات

أقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، بعد 3 أسابيع على المظاهرات التي انطلقت من جنوب العراق احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، لاسيما انقطاع الكهرباء وشح المياه.

وقال بيان مقتضب، صادر عن مكتب العبادي اليوم الأحد، إن "رئيس مجلس الوزراء أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء".

وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي، بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.

وكانت النجف جنوبي البلاد قد شهدت أكبر تظاهرة من بين المحافظات العراقية أمس الجمعة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط قتلى من المتظاهرين.