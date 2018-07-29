غرفة عمليات أمنية بين الشرعية والتحالف

المصدر: عدن - وكالات

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، وتقع تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بعدن، مشيراً إلى أن هناك قوى متعددة مرتبطة بأهداف مشروع «الانقلاب والتطرف والإرهاب» تعبث بالأمن والاستقرار في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وذكر هادي، خلال ترأسه اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية، أن الغرفة المشتركة ستعمل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في محافظات: عدن، ولحج، وأبين، وتشارك فيها مختلف الفروع الأمنية والوقائية. وأشار هادي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتفاهمات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، شركاء الهوية والمصير المشترك، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية. وقال هادي إن «الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته».

وأضاف: «أن العالم من حولنا ينظر إلى واقع المحافظات المحررة كنموذج لاستعادة الدولة وبناء وطن تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد»، مؤكداً أن «استتباب الأمن هو مفتاح البناء والنماء في أي دولة ومجتمع وفي كل زمان ومكان، باعتباره مؤشر الاستقرار والانطلاق صوب المستقبل المنشود». واعتبر الرئيس اليمني أن «استتباب الأمن هو مفتاح البناء والنماء في أي دولة ومجتمع، باعتباره مؤشر الاستقرار والانطلاق صوب المستقبل المنشود». ووعد هادي بـ«مرحلة جديدة»، ستشهدها الأجهزة الأمنية المختلفة، عنوانها «الثواب والعقاب».

وشدد على أهمية توحيد الصف والجهود ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية. وأكد أهمية تفعيل الجهود، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة، ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، على أن تقع هذه الغرفة تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، وتشارك بها مختلف الفروع الأمنية والوقائية.