السيسي: علينا التحرّك لإعادة صياغة الشخصية المصرية

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

شدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن بناء الإنسان هو تحدي الإنسانية بأكملها، ولم يهتم به بعد المولى سبحانه وتعالى إلا الأنبياء والرسل؛ لأن صياغة وبناء الإنسان بقيم راقية هي رسالة الرسالات.

وأضاف السيسي خلال كلمته، أمس، في ختام جلسة «استراتيجية بناء الإنسان المصري» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الـ6 للشباب بجامعة القاهرة، أنه «علينا أن نتحرك تحركاً قوياً وفاعلاً في إعادة صياغة الشخصية المصرية، كي تتطور بما يليق بمتطلبات العصر والإنسانية».

أبطال حقيقيون

وانطلقت الجلسة الأولى «استراتيجية بناء الإنسان المصري» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس الوزراء: «إننا نتشرف كأعضاء حكومة بالتواجد مع شبابنا اليوم، ونرغب في الاستماع إلى وجهة نظرهم، كونهم الأبطال الحقيقيين في هذا المؤتمر، ونرغب في أن يعرض الشباب تحدياتهم، والحكومة ستعقب بعد ذلك، ونرى إذا كنا نستطيع أن نلبي احتياجاتهم».

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي عن التعليم، ودور البحث العلمي في التنمية، ومدى انعكاسه على الاستثمار، وتأثير العوامل الحديثة على الاقتصاد العالمي، وكيفية بناء الإنسان المصري في جميع النواحي.

وتشهد جلسات المؤتمر، على مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، التي تشغل بال الشعب المصري، وتحتل حيزاً مهماً من اهتماماتهم.

الرئيس المصري خلال ترقيته وزير الدفاع إلى رتبة فريق أول | البيان

ترقية وزير

إلى ذلك، رقّى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المعيّن حديثاً محمد أحمد زكي لرتبة فريق أول من رتبة فريق. وكان زكي قائداً للحرس الجمهوري عندما عُين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 يونيو الماضي، في حكومة مصطفى مدبولي. ويشغل وزير الدفاع أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل في إجراء روتيني بعد أداء السيسي اليمين القانونية لولاية ثانية. وأعلن السيسي ترقية زكي على الهواء مباشرة قبيل إعلانه افتتاح مؤتمر دوري للشباب في جامعة القاهرة يغطيه التلفزيون المصري وتستمر أعماله يومين. ومنذ سنوات يشن الجيش، بمعاونة وزارة الداخلية، حملة في محافظة شمال سيناء على متطرفين قتلوا مئات من قوات الأمن ومدنيين في هجمات بالمحافظة وخارجها.