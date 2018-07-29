لبنان ينأى بنفسه عن تدخّلات حزب الله في اليمن

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن موقف حكومة بلاده من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان وأن بلاده تنأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان.

جاء ذلك في رسالة بعثها لوزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رداً على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على تدخل حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب مصدر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن مضمون الرسالة يشير إلى خروج فصيل لبناني، في إشارة إلى «حزب الله»، عن سياسة الحكومة المتبعة في لبنان للنأي عن الصراعات في المنطقة وانزلق في أعمال تضر بمصلحة لبنان.

وقال المصدر إن إصرار حزب الله على القيام بدور تخريبي وإضراره بأمن اليمن واستقراره يجعله شريكاً أساسياً في سفك الدم اليمني، وإن الحكومة اليمنية لديها من الوسائل والإمكانيات ما يمكنها من الدفاع عن شعبها وحماية مصلحة البلاد العليا وأن الحزب بتماديه وإمعانه بالتدخل في الشأن اليمني سيفتح على نفسه باباً يؤول به إلى الندم.

وأكد أن اليمن تجمعه بلبنان علاقات أخوية صادقة وسيستمر العمل على توثيقها وتمتينها خدمة لمصالح الدولتين والشعبين الشقيقين ولن يؤثر موقف حزب الله ونظرته القاصرة في تلك العلاقات متمنياً للبنان الأمن والاستقرار. وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد صرح بأن الاتهامات اليمنية لـ حزب الله صحيحة ونبه إلى أنه «لم يعد يصح أن يكون حزب الله جزءاً منفذاً للسياسة الإيرانية بالمنطقة».