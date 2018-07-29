«الإنماء العربي» يؤجّل الأقساط والفوائد المستحقة على اليمن

المصدر: عدن ـ سبأنت

وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رسمياً على طلب اليمن تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليه لعام آخر حتى نهاية يونيو 2019، مع استمرار السحب من المشاريع القائمة والممولة من الصندوق دونما أي توقّف تقديراً للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها الصندوق العربي في تمويل القطاعات التنموية المختلفة والدور المناط في نوعية مشاريع تلك القطاعات التي يقدمها لدعم عجلة الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وأعرب السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية لمجلس إدارة الصندوق العربي على الجهود التي يوليها لدعم مشاريع التنمية في اليمن.