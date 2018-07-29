ورشة للإعلام الإنساني في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

تعقد المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مطلع أغسطس المقبل «الدورة الثالثة للإعلام الإنساني»، والتي تستضيفها جمعية الهلال الأحمر المصري في القاهرة تحت شعار «بالعمل نصنع الأمل»، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينا زون».

ونوهت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدورها بجهود العاملين في جمعية الهلال الأحمر المصري، واستضافتهم هذه الدورة النوعية، وأشارت إلى أن هذه الدورة تعد إحدى جهود الأمانة العامة للمنظمة العربية الحثيثة، التي تستهدف بناء قدرات الجمعيات الوطنية العربية في محور شمال أفريقيا ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات كونها إحدى مهام المنظمة ورسالتها نحو الجمعيات الوطنية العربية.