مقتل قياديين من «داعش» في كركوك

المصدر: بغداد- وكالات

أعلن قائد المقر المسيطر للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك العراقية مقتل قياديين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين من فلول تنظيم داعش في عملية نوعية غربي كركوك.

وقال اللواء شاكر كوين: إن «قطعات الشرطة الاتحادية نفذوا مهمة أمنية في وادي النفط أمس غربي كركوك وقتلوا قياديين اثنين من فلول داعش الإرهابي»، مؤكداً أن «الإرهابيين هما أبو أيوب الأنصاري، وأبو هاجر الأنصاري».

وأوضح أن القوات استولت على أسلحة وأن العملية أسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة دواعش آخرين. وتشهد مناطق عديدة من محافظة كركوك عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد العناصر الأمنية والمدنيين.