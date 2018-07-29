السعودية: الإبعاد وعدم الدخول 10 سنوات للحج من دون تصريح

المصدر: Ⅶالرياض - د.ب.أ

حذّرت السعودية، أمس، المقيمين الأجانب في المملكة من الذهاب إلى الحج من دون تصريح رسمي، مشيرةً إلى أن ذلك سيعرّضهم للإبعاد عن المملكة ومنعهم من دخولها 10 سنوات.

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان، أن تصريح الحج هو إذن الدخول إلى مكة المكرمة للمواطنين والمقيمين، ومن لا يحمله فلن يُسمح له بدخولها، محذراً من عقوبات تنتظر المخالفين.

وأضاف الأمن العام أن التعليمات تقضي بحصول المواطنين والمقيمين في المملكة على تصريح للحج، وإبرازه لعناصر الأمن بمداخل مكة المكرمة الذين سينفّذون التعليمات بإعادة من لا يتوافر لديه تصريح بالدخول. وأشار إلى أنه يمكن الحصول على تصريح الحج من خلال التسجيل في إحدى الشركات المرخصة بخدمة حجاج الداخل.

وأضاف أنه سيتم توثيق هوية المخالف من المقيمين بالمملكة عن طريق «البصمة»، وإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها لمدة 10 سنوات، محذراً من أنه سيتم ضبط المركبات الناقلة للحجاج دون تصاريح، وتطبيق العقوبة على قائدها، وكل من تثبت مشاركته في المخالفة، والمطالبة بمصادرتها قضائيّاً.