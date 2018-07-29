الخرطوم تستعجل الوسيط الأفريقي للسلام مع المتمردين

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

طالبت الحكومة السودانية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تتولى الوساطة لحل الأزمة السودانية، بالإسراع في الدعوة إلى عقد جولة تفاوضية نهائية تضع حداً لصراعات المنطقة بالتوقيع على اتفاقية للسلام العادل الشامل، ولفتت إلى أن قرار تمديد وقف إطلاق النار مهد الطريق تماماً للتسوية السلمية.

وقال عضو وفد الحكومة للتفاوض عبدالرحمن أبومدين، في تصريحات لـ «البيان»، إن قرار الرئيس عمر البشير بتمديد وقف إطلاق النار يؤكد حرص الحكومة السودانية على وقف سفك الدماء بين السودانيين، ويمثل دليلاً على رغبتها في السلام، من خلال إعطاء الفرصة لحاملي السلاح لإعمال صوت العقل والانضمام لركب السلام، مؤكّداً أنّ قرار وقف إطلاق النار يحمل رسالة إيجابية للمتمردين ومواطني المناطق المتأثرة، بأنه لا خيار غير السلام.

بدوره، أكّد عضو وفد حكومة التفاوض حول المنطقتين، الهادي عثمان أندو، تمديد وقف إطلاق النار وتجديده لفترات عدّة، إذ يعد خطوة إيجابية متقدمة لتهيئة المناخ للسلام الذي بات وشيكاً من خلال الاهتمام والحرص الشديد من قبل الحكومة بملف السلام بجنوب كردفان، والجهود الكبيرة من حكومة الولاية لإحلال السلام بالولاية، مضيفاً: «تبقى فقط أن تسرّع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لدعوة الطرفين إلى جولة تفاوضية نهائية».

وأشار أندو إلى أن وقف إطلاق النار والعدائيات خلق واقعاً جديداً في ملف السلام بجنوب كردفان، تمّ بموجبه فتح المسارات للتواصل بين الطرفين، مبيناً أنّ وقف العدائيات مهد للسلام الذي تهيأت له كل المؤسسات، كما توحدت الجهود وتكاملت الأدوار بين شركاء السلام. وقال أندو إنّ هناك تنامياً للقناعة بأهمية السلام ونشر ثقافته بين الأفراد الجماعات، فضلاً عن عودة أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين من صفوف الحركة الشعبية لقناعتهم بعدم جدوى الحرب.