«منظمة التحرير»: صفقة القرن تدمير لخيار الدولتين

المصدر: دبي - رامي عايش

تفتتح محاكم دبي اليوم مركز خدمات لها في «وافي سنتر»، لتقديم خدمات التسوية الودية للمنازعات، و«الكاتب العدل، وتوثيقات الأحوال الشخصية»، في خطوة تهدف الى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين. وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم.

تسريع

وقال طارش المنصوري مدير عام المحاكم، «تنسجم محاكم دبي مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، حيث يضم مركز خدمات محاكم دبي، إدارة الكاتب العدل، ومركز التسوية الودية للمنازعات، وإدارة إسعاد المتعاملين».

خدمات رائدة

من جانبه قال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي «سيقدم المركز الجديد خدمات رائدة ومتميزة، من خلال موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية مع رفع مستواها إلى أعلى معدل جودة خدمات بحيث يحقق مستوى السبع نجوم في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وسيضم المركز 16 ضابط تسوية قضائية، إلى جانب 4 كُتاب عدل، وعددا من موظفي إدارة إسعاد المتعاملين، لتقديم الخدمات في محاكم دبي في بداية عمل المركز.»

وأشار الحوسني الى أن «الكاتب العدل لمركز دائرة التنمية الاقتصادية سوف ينتقل إلى مركز الخدمات في «وافي سنتر» لتقديم خدمات الكاتب العدل على فترتين صباحية ومسائية، بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية في أنحاء الإمارة كافة - مع استمرار تقديم الخدمات في المركز الرئيسي للمحاكم، ومراكز كل من الطوار، والبرشاء، والبرشاء مول، وحتا، استجابةً لزيادة المعاملات التي بلغت في العام الماضي 289 ألف معاملة للكاتب العدل، فيما حقق مؤشر زمن إنجاز المعاملات للكاتب العدل في عام 2017 لزمن الانتظار البالغ 10 دقائق».

موثّقون

بدوره ذكر محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى: سيجمع المركز الجديد في وافي مول عدداً من الموثقين بقسم خدمات الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مصدق إشهادات، مضيفا إن قسم الخدمات المركزية التابع لإدارة إسعاد المتعاملين، عهَّد خدمة تقديم طلب قيد نزاعات مركز التسويات الودية للمنازعات، إلى مكاتب تقديم الخدمة لأفراد الجمهور، حيث يقوم المتعامل بمراجعة مركز الخدمة ليتم عن طريقهم تقديم طلب قيد النزاع عن بعد في برنامج السالفة دون حاجة المتعامل للحضور إلى الدائرة أثناء فترة القيد، وإنما المتابعة مع مركز الخدمة لحين الانتهاء من عملية القيد، وسيستقبل قسم الخدمات المركزية الطلبات المرسلة إليه إلكترونياً من مراكز الخدمة للتدقيق عليها والاعتماد وتحديد الرسوم الواجب سدادها إلكترونيا، لتكتمل عملية القيد آلياً والحصول على موعد الجلسة إلكترونياً عن طريق إرسال النظام بريداً إلكترونياً ورسالةً نصيةً إلى المتعامل.