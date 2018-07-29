لبنان يتوقّع عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين

المصدر: بيروت - وكالات

قال المدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، إن السلطات الأمنية تعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع ازدياد أعدادهم في الفترة المقبلة.

وأعرب إبراهيم خلال جولته في مركز انطلاق النازحين في شبعا اللبنانية، عن أمله في عودة آمنة للنازحين، مؤكداً أنّ الأمن العام سيواصل مهامه في إعادة النازحين. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم بالتنسيق بيننا وبين المبادرة الروسية.

ودعا النازحين إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الأمن العام في المناطق اللبنانية كافة لتسجيل أسمائهم، حتى يعود هؤلاء بكل راحة وطمأنينة. وتأتي هذه الزيارة المفاجئة لعباس بهدف الإشراف على عودة النازحين السوريين من شبعا والقرى المحيطة إلى الداخل السوري. وكانت الوكالة الوطنية أفادت عن وصول قرابة 40 حافلة من سوريا إلى الداخل اللبناني لنقل النازحين ممن يرغبون بالعودة الطوعية إلى قراهم، ويبلغ عددهم من البقاعين الأوسط والغربي 134 نازحاً، ويقدر عدد العائدين من منطقة شبعا بنحو 900 نازح.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري. وقال سياسيون لبنانيون كبار إن الكثير منهم يتعين أن يعودوا إلى وطنهم. وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع المطلوبة لعودة اللاجئين إلى سوريا غير كافية بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على بدء الحرب السورية التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، ونزوح أكثر من نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب، عن منازلهم.