عودة مئات اللاجئين السوريين من لبنان

المصدر: وكالات

عاد مئات اللاجئين السوريين إلى وطنهم، السبت، قادمين من لبنان، بموجب ترتيب بين حكومتي البلدين في، إطار سعي بيروت إلى تسريع عودة سكان المناطق التي انتهى القتال فيها.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري في لبنان لقطات مصورة لحافلات عند نقطة المرور الحدودية، وهي تقل مجموعة من اللاجئين العائدين بموجب ترتيب بين البلدين.

وذكر أن من المتوقع خلال الأيام القادمة، عبور نحو 1200 لاجئ الحدود عائدين من لبنان، قبل العودة إلى ديارهم.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري أي ما يعادل أكثر من ربع عدد سكانها وقال سياسيون لبنانيون كبار إن الكثير منهم يتعين أن يعودوا إلى وطنهم مع استعادة الرئيس بشار الأسد سيطرته على معظم أنحاء البلاد.