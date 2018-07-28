قرقاش: تميم بدا ضعيفاً في موقفه تجاه إيران

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أمس، إنه وفقاً لحديثه مع مراقبين، فقد جاءت زيارة أمير قطر، تميم بن حمد، إلى بريطانيا «باهتة»، مؤكداً أنه «بدا ضعيفاً» في موقفه بشأن الملف الإيراني. وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «من خلال حديثي مع بعض المراقبين جاءت زيارة أمير قطر لبريطانيا باهتة ولَم يُحسن اختيار توقيتها».

وقال قرقاش: «الشيخ تميم بدا ضعيفاً في موقفه تجاه الملف الإيراني، ومتشائماً بخصوص أزمة بلاده»، مضيفاً: «الآمال المعلقة بقمة قادمة في واشنطن تكملة لاستراتيجية التمني لإقناع المواطن بانفراج لن يأتي».

وكان معالي الدكتور قرقاش قد علّق في وقت سابق على اللافتات المنددة بزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، أن السحر انقلب على الساحر. وقال قرقاش في تغريدات على «تويتر»: «نحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرّف والإرهاب».

وأضاف: «للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيداً عن الاحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانى جيرانها من ممارساتها».

وختم قرقاش: «مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديمقراطية وأنت لم تخض انتخاباً يتيماً؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك اكتشف متأخراً أن ثمن سياسته الغادرة باهظ للغاية».